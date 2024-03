Rubilio Castillo deja contundente mensaje sobre si está al 100% con Motagua

"Me encuentro al 100%, entreno y me esfuerzo todos los días para poder dar lo mejor de mí, nadie tiene potestad en poder decir si yo estoy al 100% o no, vamos al frente todos por el mismo objetivo", comunicó el atacante azul.

Sobre la famosa lesión, Rubilio Castillo reconoció en una entrevista el pasado mes que sí tuvo problemas físicos, aunque nada de gravedad y que la directiva azul estaba al tanto del tema.

"Se me trató de desleal, pero a mi me gusta ir de frente y sabía que mi momento llegaría. Yo tenía una pequeña molestia que no me imposibilitaba seguir jugando, incluso yo acudí a jugar a China así, jugué la Copa Oro, no tengo dificultad para hacer los trabajos", dijo en aquel entonces.

El delantero de Motagua trabaja a tope para ganarse un puesto de titular, donde por ahora Agustín Auzmendi sigue siendo el "9" intocable para Diego Vázquez.