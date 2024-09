Rougier da la cara por error vs Herediano y habla de las críticas: “No hay que hacer un drama”

Jonathan Rougier no se escondió y respondió muy sincero ante el error en los minutos final del partido, además de los gritos fuertes de los aficionados del Ciclón Azul que piden su salida.

Motagua no logró tomar ventaja frente al Herediano en el primer pulso de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024 de la Concacaf y tratará de buscar el boleto a las semifinales en el partido de vuelta en Costa Rica .

Un poco de todo, defensivos... Creo que no solo hay un error, en defensa cometemos errores puntuales, erramos goles, perdemos alguna marca. Más allá de eso el equipo hizo un buen partido, dominamos el primer tiempo. Nos hicieron el gol rápido, pero controlamos. No hay que tampoco que hacer un drama, pero sí ocuparse de las obligaciones.

Muy bien, el equipo está bien. Venimos segundo en la Liga, más allá de no ganar en casa en la Copa y podemos corregir esos errores para competir en Costa Rica.

¿Qué pasa con las desconcentraciones de los jugadores hondureños?

No, no solo es el jugador hondureño, pasa a nivel mundial. Sí es una situació a trabajar y mejorar.

La salida del gol para el empate definitivo.

Una situación cuando la pelota sale, miré que venía muy alta y pensé que caía más atrás. Cayó delante mío y no te puedo decir otra cosa, pasó. Duele mucho la situación, nosotros los porteros estamos expuestos a que nuestro error sea un poco más significativo. Hay que saber que nos podemos equivocar y mejorar.

¿Sensaciones para lograr el boleto en Costa Rica?

Claro, el primer tiempo fue muy bueno, casi no nos generaron muchas situaciones. Controlamos bien y el segundo tiempo no lo descarto. No tuvieron un control exagerado hasta el final con 10 era difícil. Logrando corregir los errores se puede.

¿Los gritos de fuera Diego Vázquez y Jonathan Rougier?

Sabemos que el fútbol tiene esas cosas, en Motagua es bastante exigente. Dos o tres partidos antes veníamos siendo los mejores y yo andaba bien, con valla invicta, buenas paradas y toca saber tragar el trago amargo. Es un error que todos estamos expuestos. Me quedo con las cosas que hice bien dentro del partido y busco superar lo que hice mal.