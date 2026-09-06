Rougier lanza el mensaje a Alajuelense: “En cualquier cancha”

San Pedro Sula.

Jonathan Rougier es uno de los jugadores más experimentados que tiene Marathón en su plantel. En su espalda hay muchos partidos importantes y el jueves le toca uno más por la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense. El argentino habló luego de vencer por goleada a Estrella Roja. Rougier dejó la clave en una eliminatoria que será complicada ya que los manudos son los actuales tricampeones de la competición. Hoy se gana 5-0, ¿cómo se siente el equipo mental y moralmente para este partido ante Liga Deportiva Alajuelense?

La verdad es que hoy todavía es complicado estar pensando en Alajuelense, más allá de que es nuestro próximo rival y nuestro próximo partido. Creo que hoy tenemos que disfrutar porque le ganamos a un muy buen rival, que le complica las cosas a casi todos los equipos contra los que juega, y hoy mostramos una buena solvencia que tenemos que mantener. Rudman dice: "vamos partido tras partido". Hoy lo de Estrella Roja ya pasó y se concentran en Alajuelense, el tricampeón centroamericano. Ya te has enfrentado a ellos, ¿cuál es la experiencia que le puedes aportar al grupo y qué se habla previo a este partido? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más que nada, tener la tranquilidad que mostramos hoy y que venimos sosteniendo partido a partido. También sabiendo que es una llave de ida y vuelta que no se termina en casa, pero el resultado que saquemos aquí será muy importante. Cualquier mínima diferencia que logremos será clave porque el equipo está jugando muy bien y eso lo podemos llevar a cabo en cualquier cancha. ¿Cuánto te ayuda que la defensa de Marathón sea tan fuerte, reciba pocos goles y que, cuando llegan, tú también actúes de buena manera para evitar goles en contra?