Romell Quioto se equivocó: con Rueda no hay vacas sagradas

La exclusión de Romell Quioto de la lista de la Selección Nacional de Honduras que se medirá a México por un boleto a la Copa América 2024 en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, es una seria advertencia para los jugadores que quieren estar en la Bicolor sin respetar las reglas, sin respetar los códigos. Con la decisión de sacar del equipo nacional a uno de sus capitanes, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda está demostrando carácter y personalidad, además autoridad.

Hace mucho tiempo algunos jugadores que se creen intocables, han venido decidiendo con excusas falsas las fechas que se integran a la Selección sin respetar las fechas de las convocatorias.

Tolerancia cero con Rueda

Quioto se equivocó con el seleccionador, Rueda no tolera la indisciplina, no la negocia con nadie, antes también lo demostró rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, no le tembló la mano para castigar a jugadores que se creían con poder como Amado Guevara y Julio César ‘Rambo‘ de León.

Para el estratega la disciplina no es negociable, el que no la predica o la practica no puede integrar al equipo de todos, ya puede ser una estrella. Su filosofía es que ningún jugador está por sobre de la Selección. No permite una manzana podrida. Antes Rueda había también advertido que nadie es indispensable cuando ante la duda de David Ruiz de jugar con Honduras o Estados Unidos, el seleccionador dijo que el futbolista del Inter Miami no era la solución de Honduras.

Certera su declaración que acabó provocando que Ruiz, que se dio cuenta que Rueda no lo miraba como indispensable, ni lo iba a rogar, se decantara a jugar con Honduras.

Quioto no ha sido sincero, cuando quedó sin equipo (el Montreal no lo renovó) se puso a la orden de la Selección de Honduras, pero fue del diente al labio porque no atendió el llamado como debía, pidió un día más para atender un tema personal (según dicen para celebrar el cumpleaños de su novia en Roatán).

¿Qué se cree Quioto?

Para Rueda ho hay vacas sagradas y debe ser así porque Quioto ha jugado ya dos eliminatorias y no ha marcado diferencia, está en deuda. Su actitud sólo confirma su falta de compromiso y falta de madurez.

Rueda dirige a futbolistas que deben de tener claro que en algunas ocasiones van a tener que privarse de ser testigos hasta del nacimiento de sus hijos por el compromiso con la patria, el que no está dispuesto a eso, que es parte del sacrificio de la profesión, que entonces renuncie. La decisión de Rueda con Quioto es como advertir que una convocatoria se respeta y que la disciplina no será un factor problema en la búsqueda de la clasificación al Mundial del 2026 en Norteamérica.