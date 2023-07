Romell Quioto: lo corren de estadio de Liga Mayor con insultos y lanzándole objetos

El futbolista asegura que no quiso pagar para ingresar al recinto deportivo. “Primera vez que iba a ese lugar y la mala experiencia que me llevé. Que ignorantes son. No quería pagar entrada, no por el dinero, simplemente que ni para un partido de Olimpia pago para ir y pagar en esa porquería y que te traten así. Puercos”.

“Agradecidos tenían que haber estado que una persona y jugador como yo andaba en ese campo, muy tercermundista la gente de Río Lindo”, finalizó.