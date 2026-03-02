Quioto sigue en racha: anota nuevo gol y brilla con asistencias en goleada

Riad, Arabia Saudita.

Romell Quioto pasó de vivir un infierno en el Al-Najma a ser el hombre gol y sensación en el Al-Faisaly FC, club al cual llegó y no ha dejado de asistir y golear.

En la última fecha el veterano atacante hondureño de 34 años anotó un gol y repartió dos asistencias para ayudarle a su equipo a ganarle 1-6 al Al-Adalah Club por la jornada 25 de la segunda división de Arabia Saudita.