Quioto sigue en racha: anota nuevo gol y brilla con asistencias en goleada

'El Romántico' mantiene su racha y este lunes sumó su sexta anotación en el Al-Faisaly de la segunda división de Arabia Saudita.

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 15:09 -
  • Gustavo Roca
Riad, Arabia Saudita.

Romell Quioto pasó de vivir un infierno en el Al-Najma a ser el hombre gol y sensación en el Al-Faisaly FC, club al cual llegó y no ha dejado de asistir y golear.

En la última fecha el veterano atacante hondureño de 34 años anotó un gol y repartió dos asistencias para ayudarle a su equipo a ganarle 1-6 al Al-Adalah Club por la jornada 25 de la segunda división de Arabia Saudita.

Nahúm Espinoza le responde a Wilson Palacios y habla de su nuevo proyecto

En cuanto al tema personal de Quioto Robinson, no puede ser mejor ya que en los ocho partidos disputados ha anotado seis goles y contabiliza además cuatro asistencias, siendo titular y jugando los 90 minutos en todos los encuentros, salvo el primero donde solamente estuvo en el campo 72' minutos.

Romell Quioto llegó al Al-Faisaly FC procedente del Al-Najma de la Saudí Pro League, pero ahí no le llegó la suerte ya que en 11 partidos disputados no pudo anotar siquiera un gol, por lo que rescindió contrato.

José Francisco Molina ya está en Honduras: inicia su camino con la Selección

Gustavo Roca

