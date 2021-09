Romell Quioto revela oferta recibida por parte del Colo Colo

Romell Quioto ha dejado atrás su lesión y poco a poco comienza a destacar con la camiseta del CF Montréal de la MLS siendo una esperanza de gol para la selección de Honduras.

El pasado sábado, el atacante hondureño marcó su sexto gol en la temporada, tercero de forma consecutiva, en la derrota que lamentablemente sufrieron de 1-2 ante el Columbus Crew.

Hoy en conversación que tuvo con el periodista Eduardo Solano, corresponsal de Diario LA PRENSA en Estados Unidos, el ariete catracho participó mediante Twitter Spaces y en ella reveló que hace unas semanas atrás recibió una oferta por parte del Colo Colo, club histórico de Chile.

“Me di cuenta de lo de Colo Colo y fue una oferta formal, se lo hicieron saber a mi representante”, señaló “El Romántico” ante la consulta sobre el rumor de que el equipo chileno lo pretendió para la presente temporada.

Sin embargo, Quioto indicó que al final el CF Montréal decidió rechazar el ofrecimiento del Colo Colo ya que lo consideran indispensable, aunque el contrato con el cuadro que milita en la MLS expira en el 2022.

“El Montreal tomó la decisión de no venderme y tampoco prestarme ya que consideran que soy un jugador importante. Dios sabrá si seguimos aquí o ver lo que pasa”, señaló.

Y añadió: “Desde mi llegada al club me he sentido muy feliz, estoy agradecido con ellos ya que me abrieron las puertas. Hasta el último día que esté aquí lo daré todo”.

Por otra parte, Romell Quioto le pidió el apoyo a la afición para los duelos que sostendrá Honduras por la octagonal de Concacaf en donde se enfrentará a Costa Rica, México y Jamaica; dichos juegos están pactados a realizarse el 7, 10 y 13 de octubre.

“Mi mensaje al pueblo hondureño es que nos apoyen, que estén con nosotros en las buenas, en las malas y peores, en momentos difíciles es cuando más necesitamos de ellos”, finalizó.