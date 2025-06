Rodrigo Auzmendi se despide del Motagua con emotivo mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero argentino Rodrigo Auzmendi ha sido confirmado como nuevo refuerzo de Banfield, equipo de la primera división del fútbol argentino. El jugador se integrará a las órdenes del entrenador Pedro Troglio,.

Auzmendi militó durante un año y medio en el Motagua de Honduras, donde se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del equipo. Fue pieza clave en la obtención del título del Torneo Apertura 2024-2025 de la Liga Nacional.

El atacante se despidió del club a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud y cariño por el "Ciclón":

"Ahora sí llegó el momento de decir adiós, un adiós que cuesta, que no es fácil. Sin dudas, pasé los mejores momentos de mi carrera en el club.Estoy agradecido por todo lo vivido, por el cariño que me dieron desde el primer día que llegué: compañeros, cuerpo técnico, médicos, utileros, junta directiva, afición, etc. Gracias por todo. Seguramente será un hasta luego. ¡¡Crean que fui muy feliz!! Gracias nuevamente", escribió en su cuenta de Instagram.

En la última temporada, Rodrigo se destacó con 12 goles en 17 partidos, demostrando su olfato goleador y su importancia en el esquema del equipo.

Al igual que su hermano Agustín Auzmendi, también exjugador de Motagua, Rodrigo ahora continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino. Ambos hermanos han dejado una huella importante en la institución hondureña y en la afición azul.