Rodri escoge al mejor futbolista de la historia, ¿Messi o Cristiano Ronaldo ?

La salud mental

“Yo en la Eurocopa ya sabía que Morata no estaba bien. Es mi amigo y sabía que algo no iba bien. El cerebro no entiende de dinero ni de fama, no nos preparan para ciertas situaciones, como perder un partido o asumir ciertas cosas. Por eso, cuando Morata, capitán de la selección, se abrió de esa manera me pareció ejemplar”.

Ganador del Balón de Oro 2024

“En mi opinión, España ha tenido uno de los mejores momentos de la historia del fútbol, no solo con la selección. Que solo tuviésemos un Balón de Oro creo que era algo curioso. Quise rendir ese culto a esa generación tan maravillosa que no lo ha conseguido ganar. Creo que hay jugadores que son mejores que yo y no lo han ganado”.

Polémica con Vinicius

”Da para un libro lo de Vinicius. Lo vivo como una montaña rusa. Empieza una corriente de que lo va a ganar. Me extrañaba porque este año no se decía hasta el final. Toda esa certeza de que lo ganaba... yo voy a la gala porque no todos los días se está en una gala del Balón de Oro. Pero no con el optimismo de ganarlo. Me empiezan a entrar mensajes el día de la gala y ya en París mucha gente gritándome y tal”.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

“El mejor de la historia es Messi, no tengo dudas de esto. Cristiano se ha equiparado a Leo en muchas cosas sin ese talento innato. Los que realmente jugamos contra ellos, nos damos cuenta de la diferencia. Messi era letal en todos lados del campo. Le llegaba el balón y sabías que algo iba a pasar.”

“Con Cristiano lo que no querías era que pisara el área, si pisaba el área era letal, pero con Messi era en todos lados del campo. Le llegaba el balón y decías algo va a pasar, peligro. Yo recuerdo que cuando empezaba a jugar contra él, era un pipiolín, te hacías como las vaquillas, derecha, izquierda. La sensación que tenía es que algo malo iba a pasar cuando lo tenía delante”.

Su lesión

“La recuperación va mucho mejor de lo que yo pensaba. Si estuviera empezando la carrera creo que hubiera sido más difícil. La primera semana me tiré a la piscina de cabeza porque no podía estar tumbado. Tengo un problema de ciática en la otra pierna”.