Explotan contra Messi en las eliminatorias: “Lo tocas con un dedo y pitan falta siempre”

Y prosiguió: “A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice porque es Messi . ¿Ustedes hacen un análisis de esto o no les importa?”, interpeló al periodista que lo entrevistaba. “Cobraba falta en cualquier contactito. A nosotros nada”.

Guerrero , delantero del Alianza de Lima, explotó contra el accionar del árbitro colombiano Wilmar Roldán haciendo alusión a las faltas que no le pitaron a Lionel Messi . “Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo”, empezó diciendo Guerrero en Movistar Deportes.

Descartó que Argentina haya sido superior en el trámito del partido y que Perú no se atrevió a hacerle frente con el balón. “No nos atrevimos a jugar tanto. Sé que la presión de ellos en el mediocampo es muy intensa, pero creo que podíamos jugar un poco más, podíamos lanzar un poco más. Ser más conchudo, ponernos a jugar, que la bola corra. Podíamos crearles más situaciones porque quedan muy mal parados cuando la robábamos de mitad de campo para adelante”, comentó.

“Muchas veces yo quedaba mano a mano con sus defensas, hacía la diagonal para que me tiren la pelota y eso es lo que me deja un poco... En otras oportunidades podría decir que Argentina nos superó, pero este partido no. Y perder así, irse con las manos vacías duele mucho. Yo podía tener un poco más de situaciones, por lo menos competir a la velocidad de sus defensas; pero me la tiraron poco y me quedo con la espina de no jugar”, agregó.