Desbandada en el Vida, sueldos atrasados y dardo de Jairo Martínez

La Ceiba, Honduras.

En el seno del Club Vida de La Ceiba no están las cosas bien. El equipo ceibeño tiene un solo relajo en la interna de la institución, esto ante la ausencia de Luis Cruz, presidente del equipo rojo. Fue Jairo Martínez, actualmente director deportivo, quien tomó la palabra y reveló varias interioridades del equipo hondureño, como salarios atrasados y la fuga de futbolistas. “Es un hecho la mala campaña que hicimos, por muchos motivos, pero en lo personal lamento mucho la situación en la que se encuentra el equipo porque no eran las metas que nos habíamos trazado, lo siento por la afición del Vida que es grande”, comenzó diciendo el ‘Kiki’. Luego alzó la voz y dijo. “Me gustaría aclarar algunas situaciones, desde que vinimos acá quisimos ordenar algunas cosas del club dentro del engranaje de lo que es el fútbol hondureño”.

“En lo deportivo no tengo nada que ver desde noviembre desde el año pasado. Con Fernando Mira nos sentamos y armamos el equipo, ‘esto es lo que ocupo, los jugadores que quiero, un equipo que maneje estos sistemas’ me dijo y nosotros podíamos recomendarle a Mira qué tipo de jugadores podían ser ideales para el tipo de juego que él quería implementar”, explicó en el programa ‘Visión Deportiva‘ que conduce el periodista Manfredo Reyes. Y continuó. “Desde la llegada de Cáceres básicamente a mí se me hizo a un lado y todo lo manejó con Luis Cruz aparte y desde que se fue Mira, se quedó Júnior Izaguirre y tratamos de cambiar algunas situaciones, pero al final se tomó la decisión que iba a llegar Cáceres y desde ese momento no tengo que ver nada con lo deportivo del club”. “Hay muchos problemas en el equipo, no se pueden esconder, pero esa parte hasta hoy yo no he tenido nada que ver en lo futbolístico, sí he intentado hablar con algunos de los muchachos para hacerles ver que es su carrera deportiva, que independientemente de lo que estén viviendo en lo personal, dentro del club ellos tienen una responsabilidad y un contrato y tienen que hacer lo mejor posible”, afirmó.

PATROCINADORES SE VAN Y SALARIOS ATRASADOS Jairo Martínez no escondió nada de lo que sucede en lo interno del equipo, confirmó dos salarios atrasados y la desbandada de los patrocinadores por los objetivos no alcanzados en la temporada. “Una de las cosas es que a los jugadores se les deben los últimos dos meses que estuvimos en competencia. Nosotros ese tema lo podemos hacer a un lado porque corresponde a los administrativo y en este caso lo más importante son los jugadores”, reveló. Y añadió: “Lo que más nos ha perjudicado es el mal rendimiento de los objetivos no alcanzados, se nos han ido dos patrocinadores, ya no los vamos a tener y producto de eso se nos ha complicado un poco, pero estoy seguro que Luis Cruz está haciendo su esfuerzo para responderle a sus muchachos. La salida de los patrocinadores nos ha afectado”. Reyes le abordó al dirigente si es realidad que muchos jugadores están amenazando con rescindir si Raúl Cáceres continuaba como entrenador del Vida, algo de lo que no quiso ahondar.

“Hablar de los futbolistas sería un poco irresponsable, yo puedo hablar por mi, yo no seguiría y se lo expresé a Luis en algún momento, lo he hablado con mi familia y más que nada por salud, para tener paz mental, si Raúl Cáceres sigue como entrenador del Vida yo me haré a un lado porque no es a esto a lo que vine, yo llegué a trabajar con los jóvenes y a buscar objetivos con el equipo porque yo tengo metas”, soltó Jairo Martínez. También confesó que ha perdido en un 100% la comunicación con el presidente del equipo, el señor Luis Cruz, que por ahora brilla por su ausencia en La Ceiba. “La comunicación que tengo con Luis es mínima, más que todo cruzar un mensaje por ahí, creo que la comunicación debe de ser planificación en este momento, que tome la decisión que tenga que tomar, si nos toca seguir acá y comenzar con algunas situaciones que corresponden”, enfatizó. “Ver jugadores sin contrato, negociar con ellos, ver quiénes deben de venir y dónde se hará pretemporada. Todo esos detalles nosotros los tendríamos que estar haciendo, pero en este momento estamos en cero y producto de eso la salida de dos futbolistas que ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacerles una propuesta para que se quedaran, pero eso no me corresponde, lo lamento porque se nos van dos pilares”, argumentó Martínez, exjugador de Motagua y Olimpia. “NO TRABAJO PARA MOTAGUA”