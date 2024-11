Reinaldo Rueda da la cara: Claves de la paliza ante México y contundente comentario sobre Obregón

Ante la consulta del ingreso de Juan Carlos Obregón en lugar de Luis Palma en el segundo tiempo, Rueda comentó que “por todo lo que conocemos del partido anterior en el Azteca, la altura a Luis le cuesta cuando viene con ritmo y hoy sin ritmo le iba a costar más; hizo un buen tiempo, pero el lateral que tenía él lo superó y quedaba solo con Rosales y por ahí fue que México nos atacó mucho”.

Además, explicó de lo que esperaba de Juan Carlos: “tener a Obregón, que es delantero, gol, y frenar ese lateral y la profundidad ofensiva para acompañar a Yustin Arboleda, pero desafortunadamente no entró en el partido y se descompensó. Tal vez por situaciones psicológicas de ansiedad o fisiológicas, se hiperventiló. No pudo, no entró en el partido, es una pena, trabajó bien en la semana. Son las situaciones, este cambios de Obregón no funcionó, que compite en una liga de bien nivel”, lamentó.