Rueda explica el resultado ante Cuba: ¿Habrán cambios en Tegucigalpa?

La Bicolor no hará “muchos cambios” para la revancha a disputarse el domingo. “No hay de dónde, esta es la base”, respondió el técnico hondureño, quien considera que “no es un paso atrás” lo realizado esta noche comparado al buen desempeño que habían tenido ante Granada (4-0).

Reinaldo Rueda falló en su tercera prueba con la Selección de Honduras. El empate sin goles ante Cuba nos deja con la soga al cuello: si no ganamos el domingo nos despedimos de la Copa América 2024.

- LA CONFERENCIA -

¿Cómo analiza este amargo empate?

Conocíamos que no iba a ser un partido fácil por la calidad del rival. Habíamos evaluado sus juegos tanto de Copa Oro como los últimos ante Haití y Surinam. Nos faltó un buen funcionamiento en el primer tiempo, ellos salieron con un ordenamiento muy inteligente, nos ganaron la mitad del campo. En el segundo tiempo mejoramos, reaccionamos, hicimos unos ajustos, generamos situaciones de gol y por imprecisiones, así como virtud de la defensa y el portero, nos evitó un mejor resultado.

El domingo nos jugamos el boleto a la siguiente ronda. Debemos ganar o estamos fuera. ¿Cómo ve ese partido?

Será igual difícil del que jugamos hoy. Habrá una mejor cancha y nos reencontraremos de nuevo. Hay que tener equilibrio y no perder la calma, porque si no es así, estaremos perdidos. No será fácil, pero tenemos todos los argumentos para decifrarlo. Hay que ser conscientes que nos tenemos que exigir.

Fuimos dominadores, creamos ocasiones, pero nos faltó eficacia...

Ese era el juego. Debemos de seguir construyendo un mejor juego y ser más finos en la finalización. Todo depende la óptica en la que se mire Cuba, si respetamos o no al rival. Fue partido excelente de ellos, por eso nos costó, el partido es dos equipos, hay que darle la virtud al rival que por algo logró este resultado y lo celebraron como lo celebraron.