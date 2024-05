Reinaldo Rueda: la eliminación ante Costa Rica, Quioto y el consejo a Vinicius

De igual manera, se refirió al descartado Romell Quioto , quien juega en la Segunda División de Arabia Saudita, la cual Reinaldo Rueda calificó como “competencia que no es la ideal”. Así mismo, se refirió a quién será el portero titular en el combinado catracho.

Nos deja buenas lecciones desde el punto de vista táctico y psicosocial, lo que significó no saber cómo asimilar ir ganando un partido, el no saber controlar la emoción de la tribuna, el dejarse llevar por el ímpetu de la tribuna, porque empezamos jugando muy bien, ganando el partido, pero desafortunadamente sucedió lo que temíamos, que al grupo lo traicionara lo emotividad.

Sí, naturalmente, teníamos mucha ilusión, al menos a mi me dolió mucho porque era un torneo que quería estar con Honduras, primero por la afición que nos acompañó ese día, se merecían los mejor, estadio (Toyota Center) estaba todo azul y blanco, y bueno no es fácil... también queríamos estar por la preparación que íbamos a tener de cara al Mundial y por los muchachos que se lo merecen. Habíamos hecho una fase previa donde merecíamos avanzar, pero bueno ese es el fútbol, esperamos que esto nos fortalezca en el camino de cara al Mundial.

Estoy con una gran disposición, muy motivado. Hemos estado asimilando la no clasificación a la Copa América, pues teníamos toda la ilusión, pero no coincidieron los tiempos de algunos jugadores, ahora los futbolistas están muy dispuestos tras terminar participación con sus clubes, así que estamos esperando que finalice la Liga Nacional para tener todo el grupo reunido.

Hay muchos factores que la gente desconoce y uno mismo como seleccionador nacional no conoce ya que los futbolistas viven el día a día en sus clubes, y a veces pasan cosas que uno no tiene presupuestadas y que solamente se ven en la competencia directa, por eso tratamos de tener una base amplia, incentivar a los jóvenes como hice ahora convocando a cuatro - cinco jugadores de proyección, así como lo hice en el proceso anterior hace 17 años donde de la Selección Sub-23 terminaron jugando Emilio Izaguirre, Erick Norales, Johnny Palacios... hay que estimular a esos jóvenes a que sean titular en sus clubes y sean una solución para la selección absoluta, pues a medida jueguen en sus equipos, puedan fortalecer la nómina de la selección.

Creo que ustedes lo han visto, desde que empezamos fuimos identificando a los jugadores que ya conocíamos a la distancia y otros que quizás no empezaron y se fueron ganando la confianza, pero por uno u otro factor hay jugadores que suben o bajan de nivel.

Es muy gratificante, estamos a la expectativa de su alta médica por todo lo que significa Alberth y su accidente y cirugía, seguramente le tomarán unos meses para tomar el ritmo competitivo. Es difícil por todo lo que pasó, ojalá que eso no le desencadene otras lesiones y tenga una adaptación progresiva. Hay que tener paciencia y esperar a que llegue el momento ideal.

Hay una duda de cara a las eliminatorias: ¿quién será el acompañante de Denil Maldonado en la defensa central?

Ahora, el compañero de Denil no es Denil porque Denil no está para jugar, ya que viene de una lesión, prácticamente está descartado ya que su club no le da el alta, va a llegar quizás esta semana. Por ende, estamos trabajando con Carlos Meléndez y Luis Vega, que es con quien él más ha jugado, Vega viene saliendo de su cirugía de hombro y haciendo un buen trabajo.

También está Devron García, por lo que tocara ver cuál será el ajuste necesario si no tenemos a Denil, seguramente él va a querer jugar, pero debemos contar con el visto bueno del departamento médico de su club. Ojalá nos den permiso para que juegue así sea en los amistosos, pero no queremos arriesgarlo porque viene de una lesión complicada y ya tendrá un mes sin jugar.

Del otro lado, ¿quién será el portero titular? Luis ‘Buba’ López, Edrick Menjívar o Jonathan Rougier...

Hay que esperar que termine el torneo. Edrick ha mostrado un buen comportamiento, Luis viene de seis meses irregulares sin competencia, está muy motivado y recuperándose, pero hay que darle tiempo al tiempo ya que es una posición muy sensible, todos conocemos las condiciones de Luis, por lo que habrá una buena rivalidad con los otros muchachos como Alex Güity, Jonathan Rougier y el mismo Onan Rodríguez, quienes tienen gran potencial.

Ahora, la Selección sí contará con los legionarios Luis Palma y Choco Lozano, cuya ausencia contra Costa Rica fue factor en la eliminación...

Sí, sin duda. Por fortuna, Antony con su cambio de club ha venido teniendo minutos con su equipo y empezó a fabricar goles, lo mismo que Bryan Róchez. Lástima que Palma está jugando muy poco después de su lesión y toda la pausa que tuvo, pero está con toda la motivación, ayer conversamos con él y quiere estar en Honduras cuánto antes y ojalá nos pueda brindar el talento para que lleguen los goles que necesitamos.

¿Romell Quioto le ofreció disculpas?

Sí.

¿Tiene alguna aspereza contra él y está descartado?

No, yo no tengo ninguna aspereza con Romell, con Romell conversamos. Ahora, seguro está en una competencia que no es la ideal, habría que esperar ver cómo sigue desenvolviéndose. Él cometió un error y lo aceptó, es un hombre maduro, por lo que vamos a ver cuándo pueda ser importante para nosotros.

Yustin Arboleda, multicampeón y jugador importante en la Liga Nacional en los últimos años, estaría dispuesto a jugar en la Selección. ¿Usted estaría interesado en convocar al delantero coombiano?

Creo que por ahora, mientras no esté nacionalizado como hondureño, no podemos hablar sobre su puesto, hay que esperar en algún momento él saque sus papeles. Por ejemplo, Rougier no se nacionalizó para jugar en la Selección, lo hizo porque quizá Motagua lo necesitaba o él se sentía muy bien por Honduras por todo lo que le ha brindado, y a medida Yustin haga ese mismo proceso, sin duda será una buena alternativa para nosotros.

¿Qué piensa respecto a que se dice que si Honduras no clasifica a este Mundial, no tienen perdón? Esto porque no jugarán las eliminatorias las selecciones potencias.

(Risas), es lo normal, es lo que queremos nosotros, por eso venimos con esa gran motivación, por lo que la exigencia que nos toca lo hace un desafío grande. Si bien no están Estados Unidos, México y Canadá, hay otras selecciones que van creciendo y tienen buen nivel. Estamos trabajando duro para poder lograrlo.

Profe, usted en alguna ocasión admitió su amor por la ciudad de La Ceiba y que cuando se retirara le gustaría dirigir al Vida. ¿Qué ha sentido por el descenso del Vida?

Es un sentimiento que tengo por todo lo que aprendí en el pasado, un gran señor que me contó toda la historia del Vida, ahora yo se las digo a Bengston, Rubilio y Jordín Ruiz, pues ellos no saben por qué el Vida se llama ‘Vida’ (risas), a ellos no les cuentan la historia y cómo nació el club. Ellos saben el cariño que le tomé al equipo, a la ciudad ni se diga, el no haber logrado salvar la categoría es un golpe fuerte al fútbol hondureño, ojalá lo administren mejor y lo recuperemos para que pueda volver ya que es un club icónico que ha nutrido a nuestro fútbol. Ojalá vuelva rápido a Primera División.

Ya para cerrar. nos dicen que usted irá a muerte con el Real Madrid en la final de la Champions por Vinicius.

(Risas). Sí, por el afecto y simpatía que tenemos por Vinicius, a parte de lo que significa históricamente el Real Madrid. El Dortmund vive un momento lindo, el profesor Edin Terzic ha logrado armonizar bien este equipo, tiene todos los méritos, y ojalá el Real Madrid pueda demostrar todo el potencial.

¿Qué tan cierto es que usted le aconsejó a Vinicius para que cambiara su personalidad problemática?

Sí, fue una conversación que tuvimos la última vez que fuimos a España. Yo le dije a Vinicius que no se dejara sacar del partido y se concentrará en jugar, que por algo lo provocan, y él es un joven muy receptivo, humilde y obediente. Seguramente ha mejorado mucho su comportamiento, está muy maduro y ha crecido mucho, estoy muy alegre por él.

La última pregunta: usted dijo antes ‘Nos vemos en Sudáfrica’, y ahora qué dice, ¿ahora nos vemos en 2026?

Así es, esa es la convicción, lo que queremos y lo vamos a lograr.