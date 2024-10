Confirman futuro de Reinaldo Rueda si Honduras fracasa en la Nations League de Concacaf

El 2024 no ha sido benevolente con la Selección Nacional , quien se quedó al margen de jugar su segunda Copa América 2024 tras perder el repechaje frente a Costa Rica .

¿La Comisión de FFH mantendrá a Rueda si Honduras pierde ante Jamaica? “La confianza es 120%, no tengo duda que el profe sabe lo que está haciendo, él trabaja súper bien, hay que darle el apoyo, tenemos que trabajar todos en un mismo lado, no es es nada fácil, estamos trabajando para clasificar al Mundial. No clasificamos a la Copa América por razones, pero el objetivo es la Eliminatoria”.