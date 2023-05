Futbolistas de la Real Sociedad recibirán jugoso premio económico

La Real Sociedad de Tocoa salvó la categoría in extremis la tarde del domingo tras vencer 2-0 (Global 3-2) al Honduras Progreso y condenando a la Liga de Ascenso al conjunto progreseño.

La plantilla de jugadores recibirán el jugoso premio de 1.2 millones de lempiras y dicha información la confirmó el director técnico Mauro Reyes.

“El presidente les duplicó el premio a los futbolistas. La remuneración es directamente solo para los jugadores”, señaló el estratega del cuadro del Bajo Aguán en declaraciones brindadas al periodista Américo Navarrete.

El timonel del equipo tocoeño señaló que ese premio no lo incluye a él, pero confía en que tendrá una compensación por parte de Ricardo Elencoff.

“Seguramente el presidente será bondadoso con nosotros y al final yo creo que ellos se lo merecen, han luchado y aquí está el resultado. Esperamos a ver que pasa, está establecido así. Los salarios estaban al día”, expresó.

Por otra parte, Mauro Reyes indicó que es agente libre ya que finalizó su contrato con la Real Sociedad.

“Se me finaliza el contrato y no he tenido ni tiempo para pensar lo que va a pasar. Lo más importante era salvar la categoría, esperemos a ver lo que ocurre”, puntualizó.