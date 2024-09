Ver Real Madrid vs Espanyol EN VIVO: hora, alineaciones y canal del partido

El Real Madrid, en la búsqueda del equilibrio y un fútbol de mayor brillantez que añadir a los resultados, se mide al Espanyol, que llega al Santiago Bernabéu en su mejor momento tras dos triunfos consecutivos.

“A la afición del Real Madrid lo que le gusta es ganar”. Con esa afirmación, optando por el resultado por encima del juego, Ancelotti responde a la crítica por la falta de buen fútbol en el inicio de temporada de su equipo.

Pese a tener las mismas piezas, cambiando en el once titular a Toni Kroos por Kylian Mbappé, el cambio de sistema que eso conlleva ha provocado numerosos desajustes. Pese a que las sensaciones no son las esperadas, en siete partidos y con un título ya en el bolsillo, el conjunto madridista no ha perdido y entre las dudas sacó adelante sus tres últimos compromisos ante Betis, Real Sociedad y Stuttgart.