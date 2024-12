Rechazado por Barcelona y llamado por Ancelotti: la sorpresa en convocatoria de Real Madrid

Sin embargo, su aventura como azulgrana no duró, no logró quedarse y se tuvo que marchar. Muñoz abandonó La Masía en 2017, a los 14 años, y siguió su desarrollo en el CF Damm , institución totalmente dedicada al fútbol base. A la hora de tener que fichar por un club profesional, tuvo la oportunidad de regresar al Barça pero entonces eligió mudarse a Madrid para ser merengue desde mediados de 2021.

La baja de Mbappé para el partido ante el Rayo Vallecano le abrió la puerta a este joven catalán de hacer su debut con el equipo merengue, algo que se ganó con un gran desempeño en el Real Madrid Castilla.

El Real Madrid Castilla no pasa por un buen momento, ya que está peleando por no descender al cuarto nivel del fútbol español, y casi no hay jugadores de La Fábrica que hayan potenciado al primer equipo en esta era de Ancelotti: los que lo hicieron fue porque tuvieron un paso intermedio con un traspaso a otro club.