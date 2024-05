Real Madrid: Toni Kroos asusta con sus declaraciones por su futuro

“Es mucho crédito para Vini, es él quien me ofrece hacer el pase con su movimiento, le he visto que a su central le seguía y sabía que iba a ir lento luego, el pase al final no ha sido tan especial, lo ha sido el movimiento. No sólo es rápido, también es listo y sabe cuándo se tiene que mover. Va a ser un partido muy importante”.

Y añadió: “El pase es bueno, pero hay que dar crédito al desmarque de Vinicius. ¿Si es el mejor del mundo? Hace una semana todo el mundo dice que el mejor es Jude, ahora Vini. Eso es que tenemos muchos jugadores muy buenos”.

Real Madrid y Bayern Múnich se miden la próxima semana donde se definirá el segundo clasificado a la gran final de la Liga de Campeones 2024.