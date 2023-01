Real Madrid remontó al Atlético y está en semis de Copa del Rey

Siempre guardó un as en la manga Simeone para las visitas al Santiago Bernabéu. Tantos años dan para alegrías y decepciones, pero grandes recuerdos de la reconstrucción rojiblanca se dieron en el templo madridista. El presente, alejado de la identidad, de la firmeza de un equipo con el sello del ‘Cholo‘, exigía un partido sobresaliente para evitar una temporada sin alicientes antes de acabar enero. Y el técnico argentino dio el paso al frente que se le demandaba desde hace mucho tiempo pero su gran primera parte no fue suficiente ante el Real Madrid de las remontadas.

Tiene que ser casualidad pero coincidió con el regreso de Kroos y Modric al once de ‘Carletto’. Futbolistas de tanto criterio no pueden apagarse de golpe, pero sí acusar más que el resto, por la inevitable lógica de la edad, los bajos momentos de forma. Ambos persiguieron sombras porque el desastre madridista del primer acto nació en la pérdida de la batalla de un centro del campo donde reinó Koke. Hacía tiempo que el capitán rojiblanco no jugaba con tanto criterio y seguridad.

Punto de partida a un juego de calidad como respuesta al planteamiento ofensivo, que se proyectó con la calidad que imprime a las jugadas Griezmann, disfrutando de su libertad de movimientos, con la superioridad en las bandas, donde Mendy sufrió hasta caer lesionado por las falta de ayudas de Vinícius, y la proyección ofensiva de un Nahuel Molina con la identidad del Mundial con Argentina.