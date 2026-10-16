Real Madrid recibe duro golpe tras apelar el castigo de Vinicius: no perdonan al brasileño

Madrid, España.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este viernes el recurso del Real Madrid contra la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Disciplina al delantero brasileño Vinícius Júnior, por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga contra el Villarreal. Disciplina impuso dos partidos a Vinícius por tirar del pelo "a Nathan Saliba, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos", en aplicación del artículo 130.2 del Código Disciplinario y la sanción mínima que establece, y con otros dos por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras ver la roja, según reflejó el acta del árbitro Isidro Díaz, de acuerdo al articulo 127, en ambos casos con multas accesorias.

Con la decisión del Comité de Apelación, el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona en el Spotify Camp Nou, el domingo 25, y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander, el 1 de noviembre, y en Mestalla ante el Valencia, el día 7. El Real Madrid pidió en su recurso de apelación dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la expulsión (m.73) por concurrir error material manifiesto, o subsidiariamente calificar la conducta de acuerdo al artículo 121.1 o 130.1 e imponer la sanción de un partido, y revocar también los dos partidos por dirigirse al árbitro o calificar la conducta según el artículo 118.1 y cambiar la suspensión por amonestación. El club señaló entre sus argumentos que hubo error en el acta arbitral, tras entender que "las imágenes aportadas acreditan que el jugador no tiró del cabello de su adversario, sino que se produjo un contacto accidental de su mano con el pelo y la cinta que este llevaba, durante un forcejeo propio del juego"; también que no se acreditó riesgo para la integridad física del rival y que el árbitro no identificó ninguna expresión concreta para afirmar la existencia de una protesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse