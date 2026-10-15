Vinicius, obligado por sanción a aferrarse a una Champions en la que tampoco carbura

Madrid, España.

Justo antes de la visita del Real Madrid a la Roma, Vinícius se enteró de que, hasta el 21 de noviembre, solo podrá jugar en UEFA Champions League, tras recibir cuatro partidos de sanción en LaLiga, y el brasileño se quedó lejos de brillar en su primera oportunidad europea de reivindicarse, en la que fue sustituido a los 59 minutos. Después de perder la titularidad ante el Villarreal el pasado sábado, Mourinho le dio un voto de confianza en el Olímpico, y Vinícius no respondió. Perdió el balón que provocó el 2-1 de la Roma al intentar un taconazo en una zona peligrosa, fue el jugador menos participativo del once inicial del Real Madrid, con apenas 22 toques de balón, y no dispuso de ningún remate. El técnico portugués achacó los problemas del brasileño en la primera parte a la estrategia de Gasperini, entrenador de la Roma, que les sorprendió al cargar la banda derecha de atacantes y superioridades. Aun así, reconoció que el segundo gol venía de un error que no se puede cometer.

'Mou', además, incidió en el momento concreto que la Real Federación Española de Fútbol había elegido para comunicarle la sanción al delantero. "¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, dos horas antes del partido, sepa que le dan cuatro partidos de suspensión? Se hacen cosas sin vergüenza ya", dijo en rueda de prensa. Ante el Villarreal, Vinícius había ingresado al terreno de juego en el minuto 52. Completó un tramo de encuentro vertical, mostrando algunos brotes verdes de ese Vinícius del que Mourinho habla y que está luchando por volver. Marcó un gol 20 minutos más tarde, pero el árbitro no solo lo anuló por falta previa, sino que expulsó al brasileño, que había agarrado del pelo a Saliba. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. Pero no he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro. Contra 'Vini' todo es muy fácil porque la gente del otro equipo y la prensa van a decir que está bien", sentenció Vinícius tras el partido en Roma.