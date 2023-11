Real Madrid es frenado por Rayo Vallecano y deja escapar el liderato

Los resultados del Real Madrid eran mejores que su juego. El día que no apareció el instinto goleador de Jude Bellingham , aparecieron los problemas. Un equipo falto de gol, con Vinicius perdido en batallas y rotaciones fallidas del italiano, ceden el liderato a la revelación Girona , tiran por tierra su triunfo en el clásico y desaprovecha el traspié de Atlético de Madrid.

Recuperaba el aliento el aficionado al ver corretear al inglés tras el susto cuando Fran García hizo un regalo a sus excompañeros. Uno de esos fallos que le impiden tener continuidad con Ancelotti y le cuestan cambios prematuros. Pase hacia el centro al rival que dejó solo a Raúl de Tomás. Demostró que ha rebajado su olfato goleador, alejado de la contundencia en el remate, perdonando lo que un 9 no debe al girarse y disparar fuera con Kepa en clara desventaja.

Esas acciones de desconexión defensiva las compensa Fran en ataque, apareciendo con peligro con profundidad en un Real Madrid con laterales siempre instalados en campo contrario. Dani Carvajal en su mejor momento. Así fue adueñándose del partido el Real Madrid. Con dos remates de Joselu en cuanto recibió el balón dentro del área rival, entre acciones de elegancia de Bellingham que inventó un pase a la subida de Fran que el lateral culminó con un disparo arriba.

Y la aparición decisiva de Dimitrievski, tras salir airoso del mano a mano con Valverde inicial, volando para sacar arriba el remate de Joselu tras una acción de Vinicius de las que su equipo necesita más. Los mejores momentos del Real Madrid no dejaban gol y constataban la dificultad que tiene en numerosos encuentros para lograrlo (23 tantos en 12 jornadas).

Debía de ser un duelo decisivo el de Vinicius ante un debutante en el once rayista como Andrei Ratiu por la baja de última hora de Balliu. Más aún desde que le sacó la tarjeta amarilla, pero el rumano no se amilanó, incluso salió vencedor de alguna carrera exhibiendo velocidad, y el brasileño no incidió lo suficiente.