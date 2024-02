Primera reacción en el Real Madrid tras anunciarse que Mbappé se va del PSG

En medio de las informaciones, el primero que ha reaccionado a esta noticia en el Real Madrid ha sido Aurélien Tchouaméni, también francés y compañero de Mbappé en la selección francesa.

El jugador del Real Madrid, que tiene buena relación con el ‘10’ del PSG, ha lanzado un post en su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter) con dos emoticonos de palomitas de cine, indicando que asiste impaciente a las noticias que podrían terminar con Mbappé vistiendo la camiseta merengue.

Precisamente el centrocampista del Real Madrid habló hace escasos días sobre este tema al ser preguntado por su compañero de selección: “Mbappé no me ha dicho nada, pero aunque me lo hubiera dicho, no te lo contaría. Hemos hablado sobre el tema en el vestuario porque es un tema importante”, reveló.