Real Madrid tomó una decisión final con Mbappé

El futuro del talentoso jugador francés, cuyo contrato con el PSG vence el 30 de junio de 2024, ha sido objeto de especulación durante un largo período, con informes que lo relacionan con un posible traslado al Real Madrid. No obstante, después de que el club español emitiera un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente cualquier negociación con el delantero, los últimos reportes de los medios en España indican que la directiva del representativo madridista ha abandonado “definitivamente” la idea de ficharlo.

Según informa la Cadena Ser, Kylian finalmente no estará sumándose a la plantilla del equipo madridista para la próxima campaña y se han revelado las causas.

“El Real Madrid descarta definitivamente el fichaje de Kylian Mbappé. El club blanco no tiene prevista la incorporación del francés aunque este decida no ampliar su vinculación con el PSG y salir libre del club el próximo verano. Tras ser el principal objeto de deseo del club en los dos últimos mercados de fichajes, el Real Madrid da por cerrado el ‘culebrón Mbappé’ y no se lanzará a por el futbolista en el próximo mercado de fichajes, sea cual sea su situación contractual”, señalan en el programa “El Larguero” de la Cadena Ser.