Real España: Falero responde a los que piden su salida y hace una confesión

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España perdió el rumbo de los triunfos, es un equipo que no gusta y no gana incluso en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Al certamen liguero en sus vueltas regulares le restan tres jornadas y “La Máquina” confirmó este bache al perder 0-1 este sábado ante el Victoria. Miguel Falero, DT españolista dio la cara tras la dolorosa caída donde aseveró que el está dispuesto a dar un paso al costado si Real España no lo quiere en el puesto.

El uruguayo también reveló que su puesto no está condicionado y que espera cumplir el contrato a cabalidad levantando el título. ¿Qué le dijo a la afición que lo quiere fuera?

CONFERENCIA DE FALERO

¿Cómo analiza los últimos tres partidos del Real España y hay condicionamiento por su puesto? La respuesta no la hemos erado, estamos trabajando de la misma forma que cuando hicimos 12 partidos invictos, no hemos encontrado la hegemonía que nos hace un partido malo, el otro es un partido bueno. En muchos lapsos del partido como hoy en el primer tiempo, si no nosotros terminábamos ganado era meritorio, lamentablemente no fue así, se siguen cometiendo errores individuales que todo el equipo paga. Evidentemente, para poder salir adelante solo conozco un camino que es del trabajar. Sobre la segunda parte del condicionamiento, no hay ninguna, simplemente aclarar que no quiero ser impedimento para una mejor preparación del Real España que, en el caso me comuniquen, sin ningún problema le daría oportunidad a otro entrenador, no me han dicho nada, sigo porque mi contrato es hasta la finalización de este torneo. Lo que sí voy a decir es que no voy a seguir, pero no puedo abandonar a tres partidos del final, no voy a abandonar porque tengo contrato, hay acuerdo para salida sin ningún tipo de inconveniente, no quiero ser impedimento para que el Real España esté en mejor posición.

¿A qué juega Real España y le habían gritado antes para pedir su salida? No, jamás, nunca me gritaron y vengo de situaciones difíciles en Real España, no sufrí de esa manera. Evidentemente el gol cuando cae teníamos planificado hacerlo, no era a la desesperada, ya estaban planificados los cambios, pero hay cosas que no contamos, las lesiones no contamos, nadie puede saber si Franklin iba a chocar y se iba a cortar, nadie puede saber si Jhow recibía una patada e íbamos hacer un cambio sanidad, los cambios eran para tratar de cambiar el trámite del partido. El ingreso de Morrison lo hizo bien, a Carter le quedan dos o tres situaciones por cada partido que juega, no ha podido concretar, hemos intentado con todos y vamos a seguir intentando en la medida que podamos. Vuelvo a repetir, entiendo a la gente que está molesta por los resultados, pero no quiero ser impedimento si hay una mejoría con el cambio de entrenador.

¿Qué mensaje le manda a la afición que pide su salida del Real España? Primero que lo comprendo, lo comprendo porque la hinchada es apasionada, entiendo que reclamen resultados, pero los resultados vienen con trabajo y buen funcionamiento. Y lo único que sostiene a los entrenadores en su cargo son: un equipo funcione aunque no tenga resultados o los resultados. Si ocurren las dos cosas van a estar inconformes, lo van a expresar, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero entiendo a una persona que paga su entrada y quiere ver a su equipo triunfar. Hubo momentos en que se entregó todo, los jugadores tuvieron oportunidades de estar arriba en el resultado, pero el trámite no fue así, cuando pensábamos cambiar con los cambios viene el gol, las lesiones y te alteran todo, hay cosas que son incontrolables. ¿Hay confianza en que este Real España encuentre esos resultados y hay presión? Sí, primero que nada, no me quedo por quedarme, lo que se entendió es que no tengo inconveniente ninguno en traer un entrenador si me van a hacer a un costado, no tengo problema, si me quedo es para trabajar, que mejore, no he encontrado la respuesta para volver a la regularidad, pero hay que ser sinceros, les estamos pidiendo a todos cosas que habíamos logrado anteriormente, que nuestro trabajo servía, los jugadores rendían, entonces, no he dado en la tecla. Si me quedo es porque consideran que soy la persona de que puedo sacar la mayor cantidad de puntos para clasificar, aspirar en los duelos para seguir escalando y que pueda aspirar por el título.