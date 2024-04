Miguel Falero pone su cargo a disposición en el Real España

Real España venció 1-0 a Lobos UPNFM, pero para ganar sufrió en el segundo tiempo y, de no ser por las excepcionales salvadas del juvenil Onan Rodríguez y la poca puntería rival, “La Máquina” no habría salido con los tres puntos del Olímpico Metropolitano.

“No hay problemas con los jugadores, simplemente no estamos teniendo el rendimiento que deseamos, comparto de que por momentos fuimos superiores al rival, estamos buscando la manera de combatir esto, no venimos encontrando la respuesta adecuada y creo que la mejor manera es seguir trabajando”.

Se viene el clásico y se viene el cierre de las vueltas:

“En realidad debí decir volver a retomar el funcionamiento que teníamos, en la primera rueda el equipo jugó bien. A partir de ahí deberíamos haber hecho un mejor trabajo en la segunda rueda que es más pareja y ahora el rendimiento no está. El secreto está en volver a encontrar la respuesta rápido y encontrar el camino que habíamos iniciado”.

¿Hay exceso de confianza entre los jugadores?

“Creo que hay un conformismo de que ellos pueden e hicieron una buena presentación, pero esto no terminó, no hemos ganado nada. Entonces, el dejar de combatir y tener entrega no va con nosotros. Cuando digo entrega hablo de solidaridad, de combatir, la tenencia es una de las posibilidades. Repito, yo creo que si no retomamos el camino, todos los partidos tendrán la misma dificultad”.