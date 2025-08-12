Avisa previo al juego contra Municipal: "no vamos con la mentalidad de empatar"

San Pedro Sula, Honduras.

En este certamen, la Máquina no tiene puntos producto de su derrota 4-2 en la visita en Costa Rica ante Herediano . Mientras que los Rojos cuentan con dos unidades. El Diriangén de Nicaragua lidera con 4 puntos.

Municipal y Real España jugarán este miércoles 13 de agosto desde las 8 de la noche en el estadio El Trébol de la ciudad de Guatemala por el grupo B de la competencia de la Concacaf.

El plantel de Real España emprendió el viaje a Guatemala este martes 12 de agosto a las 9 de la mañana para medirse al Municipal por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025.

Con Real España, se anunciaron las bajas para este compromiso por decisiones técnicas: Daniel Carter Bodden y Daylor Cacho. Si emprendieron el viaje Buba López, quien estaba lesionado y el delantero argentino Mathías Rotondi, con paso por Municipal.

Darixon Vuelto, atacante de Real España, expresó antes del viaje que "los resultados no nos han salido bien, vamos con la mentalidad de ganar porque hemos hecho nuestro trabajo. El triunfo será muy importante para nosotros", destacó.

Por su parte, el zaguero Devron García, palpitó lo que será el enfrentamiento contra Eddie Hernández, atacante catracho que milita en el Municipal de Guatemala. "Lo hemos enfrentado muchas veces, lo conocemos de la Selección, pero no solo es Eddie, hay que estar muy concentrados", sostuvo.

Y agregó: "Con toda la responsabilidad que lleva el partido, esperamos gracias a Dios hacer un buen juego. Más que todo es hacer lo que nosotros sabemos hacer. Será una final para ellos también, ambos ocupamos sumar y esperamos avanzar, será un partido complicado".

Devron García destacó que un empate no pasa por su mente, quieren ganar. "Vamos con mucha inteligencia, no vamos con la mentalidad de empatar. Cuidaremos nuestro arco, venimos de dos juegos así y venimos trabajando bien, estaremos muy concentrados".

Edson Palacios, lateral derecho de los aurinegros, conoce a la perfección a Eddie Hernández porque ambos jugaron el torneo anterior en el Olancho FC.

"Municipal es un gran equipo y sabemos de lo que es Eddie, maneja bien el juego aéreo, lo he tenido de compañero. Enfrente tendremos a uno de los mejores delanteros de Honduras", destacó.