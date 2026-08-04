Raúl García no se confía del próximo rival de Olimpia en Copa Centroamericana

Tegucigalpa,, Honduras.

El joven futbolista de Olimpia, Raúl García, aseguró que el equipo albo no se confía del UMECIT de Panamá, rival al que enfrentará en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. El mediocampista destacó que en el torneo no existen rivales fáciles, recordó las complicaciones que tuvieron en su debut pese a enfrentar a un equipo que en el papel parecía inferior y afirmó que el conjunto dirigido por Eduardo Espinel saldrá con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse firme en la pelea por el liderato del grupo.

ENTREVISTA DE RAÚL GARCÍA

¿Cuál es la expectativa para este compromiso internacional?

Pues la misma responsabilidad de siempre. Sabemos que Olimpia está obligado a ganar y vamos a luchar, a pararnos bien, a anteponernos y traernos los tres puntos, si Dios quiere. A continuar el buen inicio en esta Copa Centroamericana, más allá de lo que sucedió en Liga y en la Supercopa.

Sí, ya lo pasado queda ahí nomás, en el pasado. Vamos por nuevos retos, a quedarnos con los tres puntos y sacar lo mejor del equipo. Que sea lo que Dios quiera. Raúl García, se arrancó muy bien la Copa, hoy se va a Panamá, un equipo que lo vimos dar la sorpresa y fácil no es. ¿Cómo ha analizado al UMECIT de Panamá?

No, fácil no es ningún equipo. Miremos el equipo anterior con el que jugamos, se vino a parar bien, y no digamos UMECIT, que va a estar en su casa. Para eso trabajamos y a seguir trabajando para poder sacar los tres puntos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Raúl, vos sos de esos jóvenes por los cuales se ha apostado, has respondido y has dado resultados. ¿Cuál ha sido la clave para que estés teniendo participación dentro del torneo?

Creo que el trabajo. Creo que para eso nos esforzamos día con día, para ganarnos unos cuantos minutos. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de tener continuidad y vamos a seguir por eso.

Y este rival, en lo personal, ¿cómo lo has analizado vos, Raúl? Desde tu posición, ¿a quién te va a tocar enfrentar en ese duelo?

Es un equipo muy fuerte en cada una de sus líneas, jugador por jugador. Creo que son muy fuertes, defienden bien y a la hora de atacar van decididos. Pero bueno, vamos a tratar de contrarrestar eso. ¿Qué tan complicado puede ser un rival que es la Cenicienta en un grupo complicado, cuando está un Olimpia que quiere ganar esta copa? Ya lo vimos ante Saprissa.

No, la Cenicienta no es ningún equipo. Como les dije, miremos el equipo anterior. En la mesa era el débil, entre comillas, y se nos plantó bien. Se nos dificultó sacar el resultado, pero para eso se trabaja. Creo que el equipo rival también cuenta en el terreno de juego. Raúl, realmente has tenido un buen arranque del torneo. ¿Cómo lo estás calificando? Lo que estás haciendo tanto en la Copa como lo que hiciste el fin de semana en la Liga.

Bien, pero nunca conforme. Hay que seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque el que se relaja va perdiendo credibilidad, va perdiendo su trabajo y después eso se nota. ¿Y el objetivo que les planteó, al menos antes de salir de aquí de Honduras, Eduardo Espinel? ¿Cuáles fueron esas palabras que les trasladó a ustedes?

Traernos los tres puntos. Sabemos que no tenemos mucho trabajo porque jugamos hace dos días, pero siempre hay que buscar cómo salir adelante, salir a flote y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Vemos que se le apuesta igual a la juventud. O sea, que no solamente en el torneo nacional, vemos que viaja el mismo plantel joven que también enfrentó el fin de semana.

Es lo bueno. Tenemos un plantel bastante joven, me incluyo, y no va a ser nada fácil, pero nos va a servir para agarrar experiencia cada uno de nosotros. En su momento Reinaldo Rueda te dio la oportunidad en la Selección siendo un joven. Hoy la Sub-20 queda eliminada. Según tu experiencia, que fuiste de selección, ¿cómo ves la juventud? Hablo porque sos parte de la juventud del fútbol de Honduras. ¿Crees que tenemos para crecer más o crees que se está muriendo el fútbol de Honduras?

No, es parte del proceso, hay que ir pasando. No estamos pasando un buen momento, eso está más que claro, pero son nuevos proyectos y hay que darles tiempo.

