Raúl Cáceres da la cara tras nueva goleada a Platense: "Derrota penosa"

La Paz, Honduras.

Raúl Cáceres, técnico del equipo Platense no ocultó su enojo, molestia y disconformidad con el resultado que tuvieron en su visita ante el Génesis FC (3-0) en la tercera fecha del Apertura 2026. Los Escualos sufrieron su segunda goleada en lo que va del inicio del torneo.

El entrenador asumió la culpa del revés, también dejó claro que hay situaciones que no debe de decir al público, pero que en lo interno sí se los dirá a cada jugador.

"Fuimos superados por un equipo desde el primer minuto, de a poco fuimos entrando al partido, descuidos defensivos, darle méritos al rival, nosotros tenemos que poner las barbas en remojo", comenzó diciendo Cáceres en un modo nada contento.