Randú corre la Maratón LA PRENSA desde 1978: “Es lo que más espero”

La edad no se cuenta en intervalos de tiempo, se madura a golpe de despedida, en el recuento sellado del insondable paso del tiempo. Así se resume la vida de don Carlos Rápalo Trejo, conocido en el mundo del atletismo como Randú , un sobrenombre que tomó de un personaje de una telenovela venezolana en la que participaba José Luis Rodríguez el “Puma” en la década de los 80.

“Para mí, es emocionante año con año esperar la Maratón LA PRENSA. Es algo que me da alegría y me preparo. Llevo tres meses levantándome a las 4:00 de la madrugada y desde las 5:00 am corro toda la avenida circunvalación desde la zona donde quedaba el presidio hasta volver al mismo lugar”, cuenta Randú.

Este año se corre la edición 47 del evento donde Randú ha sido protagonista en todas las anteriores.

“Ya tengo la inscripción, voy a correr los 10 kilómetros y la Maratón es lo que más espero, es más, cuando se viene estas fechas me emociono”, dice.

Don Carlos nació en el corazón de San Pedro Sula. Fue un 5 de julio de 1953 que Randú vino al mundo en el barrio El Centro.

“La casa de mis padres estaba a un costado donde se ubicaba el recordado Cine Tropicana. Recuerdo que eran unas casas de adobe allí donde ahora hay unos edificios”, rememora el longevo corredor.