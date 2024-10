‘Primi’ Maradiaga opina sobre el Honduras-México y sus palabras tras empate vs Real España

Sensaciones

“Sabíamos lo que venía desarrollando Real España, hicimos un análisis completo cuando jugaron contra Motagua, había que tener mucho cuidado con jugadores rápidos como Darixon y un jugador definidor como Moya, en la semana tenía claro la alineación que iba utilizar Real España. En general, el partido fue bien desarrollado ante la planificación que nosotros establecimos, conscientes de lo que ellos venían desarrollando tanto de local como de visita, esto es un mérito más de los jugadores por haber trabajado con lo que teníamos planificado, considero que fue un partido equilibrado por ambos equipos”.

Honduras jugará en el Morazán ante México

“En relación a la Selección es un tema que no me gusta hablar mucho. Con el perdón de todos los medios, pero aquí hay muchos medios que hacen sus propias alineaciones, no respetan al entrenador que está en la Selección, él sabe lo que está haciendo, nadie trabaja para perder, jugar aquí en el Morazán es como jugar en cualquier otra cancha”.

Aliento de la afición

“Espero que México no empiece a tener el control de la pelota, porque aquí será como un cementerio, callado, porque no tenemos esa cultura de alentar a nuestros equipos, solamente cuando hacemos un gol o cuando empezamos a recuperar el marcador allí sí nos envalentonamos, pero para mí donde juguemos será el mismo escenario”.

Javier Aguirre

“Sabemos que viene un equipo (México) que recién ha cambiado de entrenador, con una nueva línea de juego, una nueva mentalidad, es un equipo que juega con mucha intensidad y determinación, propias de las ideas de Javier Aguirre”.

¿Qué esperar de la Bicolor?

“Esperamos que no se empiece a insultar a los jugadores (si pierden contra México), es parte del juego, ojalá estén preparados para todo eso”.