Rambo responde contra Faitelson y Hugo Sánchez previo al Honduras-México

”A mí me encantaba cuando decía eso, me ardía la sangre cabr.., cuando yo pedía jugar contra México y me imaginaba que los jugadores eran la cara de él y me les iba con todo”, comenzó contando Rambo en una charla con Feisal Rishmawy.

Además agregó: “Me motivaba y hacer que nuestro pueblo catracho se sienta”. Rambo también confesó que en lo personal siempre fue una motivación tener que encarar este tipo de partidos ante las escuadra azteca.

“Yo estaba encendido con solo saber que era México, no digamos con esa clase de declaraciones y después de lo que pasaba calladito”

Julio de León no solo le respondió a Faitelson, sino que destacó al exjugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, quien también fue técnico de la selección de México.

“Sabíamos que eran dos o tres reporteros que les encantaban menospreciarlo a uno, el mismo Hugo Sánchez, por eso es que no vienen a Honduras, sabían que se iban a enfrentar con nosotros verbalmente”.

Y añadió: “Una cosa es respeto y otra que menosprecies por lo que fuiste, dejaste y el legado que dejas, pero no podés humillar a las personas. Te crees que sos godzilla, king kong y nosotros los seres humanos que tenemos que tenerle miedo al monstruo”.

Rambo de León cerró siendo directo al destacar. “Ellos cuando decían esas cosas, nosotros no hallábamos la hora de morderlos y hacernos sentir”.