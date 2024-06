‘Rambo‘ habla de la ausencia de Quioto en la ‘H’ y sobre si Rueda debe perdonarlo

La prensa deportiva que cubrió el entrenamiento no dejó escapar al ’Rambo’ de León sin antes saber sus valoraciones sobre esta nueva generación de jugadores que ha venido dando tumbos con la Bicolor.

Su visita: “Siempre es bueno venir a saludar al cuerpo técnico de la selección, viejos conocidos, siempre que tengo la oportunidad vengo a saludar. Viene un proceso bonito donde algunos tienen la oportunidad de afianzarse y asegurarse en la lista con el profe Rueda, que no es fácil”.

Es diferente porque Quioto prefirió pequeñas vacaciones al compromiso de estar con la selección que es la cual le ha servido para salir afuera, si tenés un compromiso no solo es con su familia sino con millones de hondureños, y desde el momento que firmas un contrato, debes respetar eso”.

Ausencia de Romell Quioto: “Ya saben cómo es el profe Rueda. Yo no lo viví así, yo pedí unas cosas que a unos federativos les molestó, pero nunca agredí a algún federativo, critiqué a la Liga Nacional y a la Federación por la mala organización que había en ese momento, por cuestiones de infraestructura.

Cómo cambiar después de la pasada eliminatoria: “Creo que el profe, haga lo que haga, no va a tener la varita mágica para resolver eso, los que lo tienen que arreglar son los líderes, los que juegan afuera, tienen que tomar la batuta y contagiar, proponerse metas importante. No hay margen de error, porque el profe conociéndolo, va a tomar determinaciones importantes a donde después va a contar con esos pocos que quieran seguir y quieran seguir sus ideas, pero ellos mismos tienen que mejorar y demostrar porqué están en la selección,porque si están acá es porque tienen capacidad”.

Debe Rueda perdonar a Quioto: “Esto no es de perdonar, él se lo va a ganar con el rendimiento, ahorita está trabajando bien, lo felicito por lo que ha hecho en Arabia, contento de lo que está haciendo y que siga así, su rendimiento lo va a traer aquí nuevamente”.

Se debe tener madurez en estas situaciones: “Pienso que con el profe, cuando tenés buena comunicación, te puede permitir dos o tres días de más, pero hay que sabérselo ganar, no te regala nada, que el negrón se ponga las pilas, tiene mucha capacidad, sí hace falta en la selección un jugador como él, pero hay que ganarse las cosas, y bueno, si no lo convocan, lo voy a convocar yo para que me haga un asadito (risas)”

Crítico de la generación actual: “Localmente juegan muy bien, pero que cambien el chip a la hora de estar afuera, que se la crean que sean los mejores y los que mandan afuera, no solo en Honduras se puede jugar bien”.