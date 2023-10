¿Brujería? Rambo da polémicas declaraciones tras ser hospitalizado

“Después cuando pega el patatús cabrones, él otro o la otra la va a saber disfrutar. La vida hay que saberla disfrutar, sin excesos. Yo amo mi vida, trato de ser lo más amablemente posible, no es fácil tolerar a la gente idiota, pero la ignoro. Eso es lo lindo de la vida, que tiene pimienta, azúcar, sal, cada quien le mete sabor. Lo importantes es que uno trate de disfrutar la vida de la mejor manera, buscar hacer el bien...”, añadió.

Para cerrar, el Rambo cuenta que “estamos creciendo, seguimos facturando, para que le duela a los periodistas, a esa gente mediocre. Vivan su vida bien mi gente, respeten a los vecinos, denle un buen saludo, así he hecho toda mi vida. Me han metido brujería, ¿qué es lo que no me han metido o hecho? Pero tengo un ejemplo vivo, poderoso, maravilloso y humilde que se llama Jesucristo”.

Antes que se complicara su salud, Rambo fue confirmado para unirse a la parte técnica que estarán formando a los niños del país a través de CONDEPOR.

Ramón Maradiaga, entrenador de los Lobos UPNFM y coordinador general de la parte deportiva de CONDEPOR, fue el encargado de ‘fichar’ a Julio César con la intención de que pueda producir mejores talentos. Además de este cargo, tiene su Academia en Puerto Cortés.