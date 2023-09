Pese a doblete de Mbappé, el PSG sufre su primera derrota de la temporada

El París Saint Germain de Luis Enrique, a pesar de un doblete de Kylian Mbappé y del debut de Randal Kolo Muani en el segundo tiempo, sufrió su primera derrota de la temporada este viernes contra el Niza (3-2) en el Parque de los Príncipes, en el partido inaugural de la 5ª fecha de la Ligue 1.

No puede con todo Mbappe, no fue suficiente. El conjunto de Luis Enrique no termina de imponer su ley en la Ligue 1. Está detrás del Mónaco, líder en las cuatro primeras jornadas y a pesar de la mejoría mostrada en las últimas fechas, antes del parón, volvió a ser superado por un equipo aparentemente inferior. Pero más ordenado y con las ideas más claras. El Niza, que sigue invicto, escala provisionalmente al segundo puesto de la tabla.

No le basta al PSG con Mbappe. El más fiable del campeón galo a pesar de los refuerzos llegados. Víctima del ‘virus FIFA’ no pudo contar con Marco Asensio, Fabían Ruiz y tampoco con el coreano Kang In Lee, lesionado antes de los partidos internacionales.