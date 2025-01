Luis Enrique ya tiene el sucesor de Mbappé: ¡El PSG pagó 70 millones por su nuevo fichaje!

El PSG no dio cifras de lo que ha pagado al Napoli por el fichaje de Kvaratskhelia, pero L’Equipe estimó que el monto de la venta fue de 70 millones de euros (72 millones de dólares) sin bonificaciones.

“El proyecto fue lo que me convenció de venir aquí. Sé lo que el club quiere lograr y cómo trabaja con los jugadores. Eso encaja con lo que soy; muchos grandes jugadores han jugado aquí. No lo pensé mucho cuando tuve la oportunidad de venir a París”, afirmó en su primera entrevista, a los medios del PSG, el ya ex del Napoli, encantado con el traspaso y con ponerse a las órdenes del entrenador español Luis Enrique Martínez.