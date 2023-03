Presidente de Argentina se pronuncia tras amenaza a Messi

El presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció que la violencia y el crimen organizado son “un problema muy serio” y que “algo más habrá que hacer” después de que en la ciudad natal del futbolista Leo Messi hubiera un ataque contra un local de su familia política y amenazas contra él.

“Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer”, porque “allí, en Rosario, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio”, dijo el mandatario en un acto en la localidad La Poma, en la norteña provincia de Salta.

“Hay que hacer algo por los rosarinos y los santafesinos porque son argentinos”, afirmó.

Los cierres metálicos del supermercado de la familia de la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, situado en Rosario, fueron tiroteado con 14 disparos en la madrugada de este jueves.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, recientemente galardonado con el premio The Best: “Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.