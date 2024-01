Laporta ‘explota’ tras el Real Madrid-Almería: “Fue una vergüenza”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que arbitrajes como el del partido Real Madrid-Almería “adulteran” la Liga y que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debería “tomar cartas en el asunto”.

En una entrevista a ‘Mundo Deportivo’, Laporta señaló que ya se ha quejado formalmente al presidente de la RFEF, Pedro Rocha. “Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido”, desveló.