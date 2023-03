Así vivimos el minuto a minuto del premio The Best

Messi, elegido en Catar mejor jugador del Mundial, donde acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

El argentino Lionel Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la pasada temporada de a FIFA, incluido el Mundial de Qatar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

“Agradecer por el premio a todo, sobre todo porque lo premian los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecer a los jugadores, sin ellos no pudimos ganar nada, estoy orgulloso de ser entrenador de este equipo maravilloso”, señaló Scaloni.

Inicia la ceremonia de los premios The Best.

El presidente Gianni Infantino da el discurso de bienvenida en la ceremonia de los premios The Best.

Ahora sube la mujer de Pelé al escenario para recibir un trofeo especial, el trofeo The Best a Pelé . “Este es un maravilloso tributo de la FIFA, Dios nos dio a Edson y Edson nos dio a Pelé y a todo el mundo le quiero decir que le recibieron espléndidamente”, dijo su viuda.

Dibu Martínez tras ganar el premio del mejor portero: “La gente sabe lo emocional que es para un argentino levantar la Copa del Mundo, con el año sobre todo a nivel económico que vivía el país... Era el sueño de toda mi vida, siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida y yo siempre digo que mi mamá, mi papá trabajando, mis ídolos son ellos”.

Junto a los dos premios de mejor jugador, masculino y femenino, la gala de París, en la lujosa Sala Pleyel, dará a conocer también al mejor entrenador, entrenadora, portero, portera, la mejor afición y el mejor gol, conocido como el premio Puskas.

A diferencia del Balón de Oro, que se otorga con los votos de un jurado de periodistas de todos los países de la FIFA, The Best cuenta con cuatro jurados que pesan un cuarto cada uno: seleccionadores, capitanes, periodistas y aficionados, que pueden votar a través de una plataforma digital. En el terreno femenino, Mead cuenta con ventaja, gracias a la victoria de Inglaterra en la Eurocopa, donde fue bota de oro y mejora jugadora, aunque no ha ganado nada con el Arsenal.

