Premios The Best 2024: todos los ganadores y reacción de Vinicius

La FIFA premió este martes en la ceremonia de los premios The Best 2024 a los mejores jugadores (as), entrenadores (as) y los golazos en el fútbol masculino y femenino.

El gran ganador de la gala fue Vinicius, jugador del Real Madrid, quien fue galardonado como el mejor jugador de la temporada. Por su parte, Carlo Ancelotti, fue elegido como el mejor entrenador.