Manchester United remonta al Nottingham Forest con polémico penal

Por eso el final, y los once minutos de añadido, se le hicieron eternos al Manchester United que a los cuatro tenía ya un 0-2 en contra. Y es que el equipo de Steve Cooper aprovechó a la perfecció sus ocasiones.

La primera, en el minuto 2, en un córner botado por Bruno Fernandes. Nadie lo remató y lo pilló Morgan Gibbs White que despejó hacia el nigeriano Taiwo Awoniyi. Desde su propio campo el africano emprendió una carrera eterna, una cabalgada en solitario que nadie pudo igualar. Se plantó ante Onana y no falló.

El empate llegó al inicio de la segunda parte. En el 51. En un balón parado que ejecutó Rashford, acción ensayada, a Bruno Fernandes y su centro fue hacia Casemiro que esta vez, sin oposición, no fallo.

No se encerraba el Nottingham que pudo hacer también el tercero en el tiempo añadido. La tuvo Gibbs White pero su tiro, sin oposición, se encontró en su trayectoria a su compañero Awoniyi.

Era cuestión de tiempo el tercero. Lo pudo marcar Antony que había dado un salto al frente. Matt Turner lo evitó. A continuación Bruno Fernandes, de espuela, a un pase de Antony.

Vio el panorama negro el Nottingham en el 67 cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión de Joe Worrall por hacer falta, cuando era el último hombre, sobre Bruno Fernandes.

Eran demasiadas facilidades para los reds que lograron la remontada a un cuarto de hora del final, cuando Danilo cayó en la trampa y trabó, dentro del área, a Marcus Rashford en una infracción que generó muchas dudas pero que el.

No falló Bruno Fernandes desde los once metros y estableció el 3-2. Aún así lo intento el Nottingham y Andre Onana tuvo que salir al paso en una acción de Boly que tenía pinta de un empate que no llegó.