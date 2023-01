Brighton expone las carencias del Liverpool con una goleada

Apenas cinco minutos después, otra perdida en el centro del campo “red” propició el segundo del Brighton. En esta ocasión, fue Evan Henderson, con un gran pase al hueco, quien permitió a March lucirse con un zurdazo cruzado preciso que puso el choque muy cuesta arriba al Liverpool.

Aunque Klopp intentó reaccionar con la entrada simultánea de Ben Doak, Naby Keita, Joe Gómez y Harvey Elliott, el marcador sólo se movió del lado que no deseaba el técnico alemán. Y, nuevamente March, esta vez con una asistencia, fue protagonista.

Danny Welbeck no la desaprovechó y el Liverpool recibió un jarro de agua fría de realidad. No está bien, no carbura y ya son veinte jornadas de Premier League. Aún tiene tiempo para reaccionar, pero la realidad es que pasado el ecuador del campeonato, no está ni en puestos europeos. El título, hace tiempo que pasó al olvido.