¿Por qué le anularon el penal a Julián Álvarez ante Real Madrid? Esta es la razón

Madrid, España.

Julián Álvarez se resbaló en su lanzamiento, tocó dos veces el balón. Marcó pero no valió.

La explicación es sencilla, el delantero argentino cobró el penal y hubo un segundo toque al momento de lanzarlo, por eso no contó en el marcador, ya que está establecido en las normas de que esto no es permitido.

En primera instancia, no se veía claramente el toque, pero posteriormente salieron a la luz imágenes del segundo toque de Álvarez al resbalarse.

El conjunto merengue derrotó 4-2 a los ‘Colchoneros’ y clasifica directamente a los cuartos de final de la Champions League. Los del Cholo Simeone no se la dejaron fácil al Rey de Europa, pero no tuvieron suerte desde los once pasos y se quedan en el camino.