PIN-UP y el Sevilla FC anuncian una nueva alianza regional

La marca PIN-UP dio a conocer una nueva alianza con el Sevilla FC, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo, marcando un nuevo hito en su estrategia de crecimiento internacional. El acuerdo posiciona a PIN-UP como socio regional del club español en Latinoamérica.

Con más de un siglo de historia y 7 títulos en la UEFA Europa League, el Sevilla FC se ha consolidado como una referencia del fútbol internacional. Esta colaboración forma parte de una estrategia enfocada en Latinoamérica, donde el fútbol tiene un fuerte arraigo cultural.

LALIGA ocupa un lugar privilegiado entre las competiciones europeas más vistas en Latinoamérica, generando un alto nivel de interacción y cercanía con los aficionados. El Sevilla FC forma parte de ese protagonismo, con una historia marcada por la presencia de jugadores latinoamericanos que han dejado huella en el club. Su posicionamiento en términos de audiencia y seguidores en redes sociales continúa en ascenso, consolidando su proyección en la región.

Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios del Sevilla FC, destacó que esta alianza contribuye a reforzar la presencia del club en México y Latinoamérica, con el objetivo de estrechar el vínculo con los aficionados y potenciar el desarrollo conjunto de ambas marcas.

Esta alianza representa una nueva forma de acompañar al equipo y vivir sus partidos, permitiendo a los usuarios acceder a información y ventajas desarrolladas en conjunto.