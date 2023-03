¿Se va o se queda? Troglio habla y confiesa llanto por eliminación

RATIFICA SU POSTURA Y DEJA EN EL AIRE SU FUTURO

“Ese es un tema mío y lo analizaré en mayo, creo que no estoy equivocado en lo que pienso y creo que los técnicos debemos de ser prudentes y saber en los momentos justos, eso lo tengo claro y no me quiero ir del equipo insultado de este club porque a la larga nunca te vas bien de los clubes”“Hemos hecho cosas fuertes en este club como para tirarlo y sentí que la semana pasada lo tiramos. Ustedes se ofendieron y agarraron la pelotita todos los periodistas, yo no hablo del periodismo que hace la crítica sana. En la vida, la Selección clasificó tres veces a un mundial, no todas la veces y porque no se pudo a nivel de club, pero los últimos años se ha competido, Motagua clasificó a cuartos de final”.

LLORA LA DERROTA

“Yo estoy más dolido que nadie, hablo con mi familia y me pongo a llorar todavía, estas derrotas no es que me causan placer. Antes del partido no pensé que le haríamos cuatro goles al Atlas, pero después de ganar 4-1 me sentí clasificado y el dolor fue durísimo. El técnico debe ser inteligente, perdimos con un equipo mexicano y nos mataron, creo que pusimos la vara en otro lado, ya creen que podemos ganar la Champions y ahí paren, no es tan fácil. Yo no sé si estoy capacitado para salir campeón”.