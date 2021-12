Pedro Troglio es un técnico sensato al momento de hablar. El entrenador del Olimpia, a pesar de haber ganado 2-0 la ida de la final del Torneo Apertura 2021 al Real España, es consciente que la vuelta en San Pedro Sula será brava.

Al argentino no le vuelve loco el triunfo, pero sabe que es importante ya que llegan con ventaja al Morazán, un estadio al que calificó como “difícil” por el entorno que provoca la afición de la Máquina.

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA DE PRENSA:

La vuelta en el Morazán: “Nosotros sabíamos que iba a ser un año y un semestre sumamente difícil, con jugadores desgastados, muchos convocados a la Selección, la defensa era nueva y distinta del tricampeonato, con un chico de 20 años que se ha consolidado en un puesto que no es de él, y con otro chico con unos añitos, por la izquierda también, la verdad que es admirable lo de Javier Portillo, lo de Brayan Beckeles y José García, defendemos bien y nos llegan poco, eso es importante. Cuando llegas a finales aparecen jugadores de jerarquía, futbolistas que vienen jugando finales, ahora vamos a cerrar de visitante, sabemos lo difícil que es jugar en el Morazán, hicimos nuestra primera parte, nuestro deber, ahora hay que tratar de irlo a cuidar allá, ojalá se nos de y podamos entrar a la historia de este club”.

Qué hacer para que el equipo no se caiga: “El futbol cada fin de semana es una historia nueva, no quiere decir que puede pasar lo mismo, capaz que vas y jugas un gran partido y ganas. Cada comienzo es una nueva historia pero sí debemos ser más precisos, no se puede errar tanto, nosotros tuvimos la suerte de meter dos goles pero en la primera parte tuvimos unas cuatro situaciones más claras y hay que ser más efectivos, sobre todo en una final. Trataremos de ser más eficaces y eficientes a la hora de definir”.