¿Dio la alineación? Pedro Troglio de cara a la vuelta ante Motagua: “Sinceramente me gustaría poder ganar la Liga Concacaf”

Olimpia y Motagua tiene una cita con la historia en la Liga Concacaf, donde este martes buscan sellar el pase a la gran final de este torneo internacional.

Los leones y águilas igualaron 0-0 en la ida, situación que ahora los obliga a definir todo y poder estar en la final.

Pedro Troglio, técnico de los leones, aprovechó la previa de este partido para hacer su propio análisis de lo que fue el duelo pasado y lo que se puede esperar de esta llave ante el Motagua.

EQUIPO QUE USARÁ ANTE MOTAGUA

“Lo tengo listo, pero esta vez no lo voy a dar para evitar que opinen todo un día de lo que voy a hacer, lo que está bien o mal. Lo haré directamente mañana. Tenemos claro lo que queremos, tenemos tiempo para trabajar y generar los movimiento que creemos que se pueden presentar. Van a jugar los que yo creo que están cien puntos físicamente para aguantar la intensidad y presión de un partido tan importante como el que vamos a jugar”.

FORMA DE JUEGO

“No creo que Motagua sea un equipo que permita que se pueda jugar directo, a lo mejor el de antes sí, pero el de hoy juega distinto y sobre todo cuando nos enfrenta a nosotros o partidos clásicos, donde juega con dos líneas de cuatro muy agrupados y es claro que hay que tener mucha movilidad, precisión”.

ESTADO DE LA CANCHA

“Ustedes cuando termina un clásico 0-0 y opinan del Bayern Múnich, pero con todo respeto, es muy difícil jugar en una cancha que está en pésimas condiciones. Los jugadores intentan hacer lo mejor que pueden y hay que darle un poco más de valor al fútbol hondureño. Si no comemos entre nosotros, nos devoran los de afuera, entonces hay que darle un poco más de auge al fútbol”.

CLÁSICO PASADO

“Los que transmitían el partido del clásico pasado hablaban maravillas y acá lo hicieron mal, para mí fue un partido intenso, muy táctico e inteligente de los dos equipos, pero eso a lo mejor no lo han visto y solo si hacemos un caño, una rabona. Es un partido de fútbol de dos equipos que están haciendo algo táctico. Motagua es un rival al cual nosotros hemos tenido que cambiar la manera de jugar y no se le puede hacer directo, sino de otra manera. Estamos buscando esa salida y poder contrarrestar a un grupo de jugadores que se meten muy bien atrás y defiende bien”.

ÁRBITRO DEL PARTIDO

“Ese es otro tema el de los árbitros, cuando viene uno de afuera siempre es mejor que los de acá y yo creo que aquí tenemos unos que puedan ir en la previa a nivel internacional o mundial, así que pienso que hay buenos y malos y que se equivocan los que creemos que son buenos”.

SE DEFINE EN LOS 90 MINUTOS

“Empatamos de visitante y ahora jugamos con nuestra gente de local y eso es un punto a favor. Yo creo que en el fútbol hay que jugarlo y así como son estos clásicos desde hace tiempos, donde no he visto una diferencia futbolística abismal, sino que son parejos y finos. Esto se va definiendo por situaciones de juego. Ojalá las situaciones las vayamos aprovechar mejor que el rival, que estemos ordenados, no quedar mal parados para los contragolpes”.

ESTADO DE LOS JUGADORES

“Los jugadores nuestros están para jugar cada tres días sin problemas 90 minutos, ya lo hemos demostrado jugando la Champions, finales seguidas cada tres días o quedar eliminados con el Saprissa en Costa Rica y a los tres días jugar un clásico de pentagonal”.

LO QUE LE OCUPÓ MÁS DEL CLÁSICO

“Cada partido es una historia nueva, capaz y mañana te levantas y tenés el mejor o peor partido de tu vida, esto lo hablo por experiencia propia como jugador, donde me ha tocado llegar de cinco partidos buenos y ser un desastre el sexto cuando creían que sería la figura y viceversa. No me preocupa porque son cosas que pasan, pero no te tenés que equivocar tanto en un partido tan importante como el que vamos a jugar mañana, donde los detalles son primordiales”.

ES UNA OBSESIÓN EL TÍTULO DE CONCACAF

“Yo tengo como prioridad ganar los dos torneos, el que viene y hacer una gran Champions, ese es mi objetivo y mi obligación. Cuando te contrata un club como el Olimpia, lo único que sabes es que es primordial ganar lo que jugás. Estuvimos cerca las dos primeras y la tercera nos eliminaron, pero es claro, no sé si es una obsesión, pero si una obligación y sería una alegría enorme. Ojalá que se me de todo o que se de algo, pero sinceramente me gustaría poder ganar esta Concacaf League”.

CÓMO TRASLADA LA PRESIÓN A LOS JUGADORES

“No es fácil sacarlos de la responsabilidad que ellos más que nadie lo saben y yo que he jugado muchos años al fútbol siento las mismas necesidades o capaz más, ya que soy el responsable número uno de lo que pase. Es claro que uno trata de pasar un lindo momento en cada entrenamiento, es distraerlos, pero siempre les digo que no nada mejor que tener un miedo sano, eso les da responsabilidad, obligaciones y el jugador debe de hacer eso en la cancha”.

ESTADO DE YUSTIN ARBOLEDA

“Es clarísimo que todavía le falta, él jugó el otro día 15 o 20 minutos contra el Victoria y hace dos meses hoy que tuvo una lesión, no fue fácil, se tiene que sacar un montón de cosas, perdió la condición física que tenía y no ha podido trabajar como uno quiere. Estamos en una instancia definitoria y no podemos hacer pruebas en un partido tan importante para ver si Yustin está o no, debemos poner jugadores que vienen entrenando y están cien puntos en una semifinal que es ganar o morir. Ya lo hablé con él y está más claro que nadie, lo mismo con Maciel que estuvo un mes y medio parado. Solo falta que me digan que juego Donis Escober en el marco o que regrese yo”.

ANÁLISIS DEL CLÁSICO PASADO

“Hoy vimos el partido juntos, los errores, aciertos y vimos que lo que preparamos era lo que teníamos que preparar y el partido se dio así. Es claro que la ejecución del segundo tiempo fue mucho mejor, donde generamos cuatro o cinco opciones claras y en el tramite del juego fuimos superiores. Ese es el camino y no habrá muchas variantes en el juego”.