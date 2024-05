¿Se ven campeones? Pedro Troglio reacciona tras triunfo del Olimpia

“Sería injusto de parte mía decir que uno imagina, que para ir tranquilo de visitante una final y ganar por dos goles de diferencia, no es mucho, pero tampoco es poco, bueno. Me voy satisfecho, es una final contra un gran equipo, pero dos goles de diferencia no aseguran nada, pero vamos a jugar una final con más tranquilidad”, explicó el nacido en Luján.

Y es que Olimpia no falla cuando toma ventaja en la ida. Troglio considera que los cambios que hizo en el complemento le dieron el rumbo que necesitó el león para lograr la ventaja.

“Estaba claro que había que jugar por los costados triangulando, pero vimos que hacíamos muchos pases frontales con los que no ganábamos, ya con buen pie comenzamos a ganar terreno, Chirinos ganó espacio, tuvimos el cuarto gol, pero me parecía que era demasiado premio ganar 4-1”, sentenció.

El argentino explicó el cambio de Jonathan Paz, quien cometió penal a Chino López. Esto hizo que fuese reemplazado y Troglio contó que fue una jugada futbolera y no un error de marca.

“No es una falla defensiva, es una falla técnica de alguien que la tiene que parar. Problemas defensivos es que nos pateen mucho, no recuerdo alguno más que el penal y un tiro en el borde del área de Ramírez”, indicó.

Y cerró diciendo: “Lo que pasa que Marathón maneja bien la pelota, no veo fallas, a veces pasa y me preocuparía si me manejan demasiado, tanto Motagua como España no lo hicieron, los goles que nos hacen son por equivocaciones nuestras”.