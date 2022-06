Y añadió: “ En mí caso personal me pude despedir de mi madre, cosa que no pude hacer con mi papá . Esto demuestra que el problema nuestro era real, queríamos estar cerca de nuestra gente, y bueno, ahora con esta pausa volvemos con las ganas intactas de conseguir algo. Ese deseo que tenemos todos de lograr algo a nivel de Concacaf y de campeonato local, está claro que es complicado, pero al que le toca estar en Olimpia sabe que solo sirve quedar campeón, estamos sabidos que un segundo puesto no es bueno. Le agradecí al presidente la posibilidad de volver a un club que siempre nos trató bien. Tenemos un gran plantel, lastimosamente el torneo pasado se quedó fuera por un gol, a la hora de analizar creemos que este plantel nos puede llevar a conseguir cosas y esa es la decisión por la que volvemos”.

Olimpia ya comenzó a reestructurar su plantilla y anunció la llegada del defensor Juan Pablo Montes y la del volante brasileño Yan Maciel.

“Estoy conforme con los que tengo, creo que únicamente faltaría es el lateral izquierdo y no lo damos, hay del ambiente local, del internacional se mueven los dirigentes. No tenemos ni titular de suplente, pero sí vamos a subir a algún joven para promocionarlo”, analizó.

Y agregó: “No tengo nada que ver con la salida de futbolistas, pero sí con la llegada y espero que rindan y se venga a acoplar a un gran plantel que tengo que prácticamente son los mismos cuando nos fuimos”.

El técnico lamentó la salida de algunos futbolistas que fueron claves en la obtención del tetracampeonato.

“De parte mía la intención es que no se vaya nadie, los que están quiero que se queden todos. El club no me ha manifestado que se irá alguien más. Me da lástima por los que se han ido porque son jugadores que han sido importantes como Jhonny Leverón, Cristhian Altamirado, Eddie Hernández, Javier Portillo. Pero el club ha encontrado la manera de bajar el presupuesto y hay que adecuarse. Si me hubiese tocado estar a mí en ese momento hubiese mantenido la base, pero en ese tiempo no estuve y no es parte mía”

“Hoy se presentan los que vienen los de la Selección y tomando a todos en cuenta tendrían que presentarse 29 jugadores, junto a los chicos de reservas, Rodríguez y Raudales pero los vamos a esperar porque están de vacaciones, además hay dos en la Sub-20 que se sumarán después, pero los tendremos, no solo para sumar minutos porque no es algo bueno la suma de minutos, tienen que llegar cuando tendrán que llegar no cuando los imponen”, dijo.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo mira el panorama ya con los jugadores confirmados y a qué apunta a futuro?

Tenemos un plantel, el mismo de cuando nos fuimos, salvo los jugadores que se fueron, más los refuerzos. Hoy tenemos a Moya que se agregó, a Chirinos que en la época nuestra estuvo lesionado, recuperamos a Casildo. Si analizamos el plantel del tetracampeonato, estamos mejores. Tenemos claros que en Olimpia hay que ganar siempre. El lateral izquierdo es lo único que estamos buscando y vamos a elegir lo mejor de cara a lo que venga.

¿Qué diferencia hay de la primera a esta segunda etapa y que nos dice de los fichajes?

El caso de los pedidos fui consultado por el presidente y Osman, a Montes lo conozco de haberlo enfrentado y a Maciel porque lo enfrentamos en Estados Unidos, es un jugador de buen pue y de buen remate. La diferencia no es ninguna de cuando venimos, me parece que la presión era más cuando vine la primera vez porque hacía tres años y medio que no se ganaba, ahora solo son seis meses y venimos a lo mismo, con las ganas de poder conseguir lo mismo o más, pero de entrada hay necesidades de ganar.

¿Le ajustará con el actual plantel ganar el torneo de Concacaf o pedirá más refuerzos?

Este plantel sumado a jugadores con Moya, Boniek, Montes, Maciel, son los mismos con los que nos quedamos a poco de llegar a la final contra Herediano y Saprissa. Son los mismos que ganaron en el Azteca de México, uno se acomoda a lo que hay y las competencias se hacen embudos, pero tenemos el mismo plantel que nos ha dado satisfacciones y nos quedamos cortos en la última semifinal. Tenemos equipo para pelear y creemos que podemos luchar.

¿Cómo está la planificación de los trabajos?

Hay que hacer una buena pretemporada, arrancamos a doble turno hasta el sábado, luego nos vamos a Tela a hacer lo físico y después volvemos al fin de semana siguiente hasta la activación para los partidos en Estados Unidos donde podemos generar fútbol. Lo principal no son esos partidos, sino el trabajo para hacer el fútbol.

¿Qué piensa del fútbol hondureño?

Lo que pienso del fútbol hondureño es que hace tres años y medios Olimpia no salía campeón, pero no es fácil, hay que tener un montón de cosas y cuando más tenes es mejor para luchar arriba. Los grandes técnicos se transforman con grandes jugadores y eso está claro, no es fácil el fútbol hondureño, no hablo bien de Honduras porque me dan trabajo, sino porque me han tratado bien. Es lógico que hablamos mejor del país los que venimos de afuera que los mismos de acá. Hemos traído jugadores de Argentina y les ha costado por las canchas y el clima, siempre voy a defender el lugar donde me dan trabajo. Hay que escuchar al periodista que habla bien, no aquellos que dicen en redes, se juntan a 10 y juego”.

“Es capaz que no salgamos campeones y el presidente nos dice que nos vayamos; estamos cómodos y ojalá nos quedemos un poco más de tiempo y ganar otras cuatro copas más”

OMAR ELVIR

“Es jugador de Motagua, pero hay algo que no se puede fijar, hay un pacto, esperemos que estén habilitados para venir al club. Es un excelente jugador de fútbol y estamos a la espera de que aparezca una mejor opción”